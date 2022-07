Evli recrute un directeur du développement international

(NEWSManagers.com) - Le gérant finlandais Evli vient de recruter Ronny Ruohomaa comme directeur du développement international. Il arrive d'Aktia AM, dont il dirigeait le développement commercial institutionnel depuis six ans. Auparavant, il a également travaillé dans des fonctions commerciales pour Pohjola AM, Deutsche Bank London, et comme analyste chez Alfred Berg UK.