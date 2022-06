Evli et EAB Group vont fusionner

(NEWSManagers.com) - Evli et Elite Alfred Berg Group vont bel et bien fusionner. L’objectif est de « créer une société qui sera l’une des principales à la Bourse d’Helsinki à proposer des services d’investissement et de gestion de fortune avec une large éventail d’expertises et une clientèle couvrant institutions, entreprises et personnes privées », indique un communiqué. Les encours de ce nouveau groupe s’élèveront à 20 milliards d’euros en se basant sur les chiffres de décembre 2021.

Les deux entreprises avaient annoncé le 22 avril 2022 qu'elles avaient signé une lettre d’intention pour étudier un rapprochement de leurs activités.

A l’issue de la fusion, les actionnaires d’Evli contrôleront environ 91 % des actions et 99 % des droits de vote, tandis que le solde sera aux mains des actionnaires d’EAB. La fusion devrait être bouclée au second semestre 2022.