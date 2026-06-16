Communiqué de presse

Eviden et Hexadrone unissent leurs expertises pour équiper des drones modulaires de capacités ROEM

Paris, France – 16 juin 2026 – Eviden , la branche produits d’ Atos Group leader dans les systèmes critiques de mission, avec son activité Avantix spécialisée dans la guerre électronique, et Hexadrone, expert français dans la conception et la fabrication de plateformes de drones modulaires, annoncent aujourd’hui un partenariat visant à intégrer des plateformes de mini drones tactiques modulaires dotées de capacités ROEM.

Dans un contexte marqué par l’urgence de la généralisation de l’emploi de drones dans les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), les forces armées sont dans l’attente de plateformes matures et polyvalentes. L’évolution rapide des menaces nécessitent des capacités d’adaptation et des solutions robustes et pérennes, directement déployables sur le terrain.

Pour répondre à ces enjeux, Eviden et Hexadrone associent leurs savoir-faire au service d’une ambition commune : intégrer des capacités de renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) polyvalentes, compactes et souveraines à des mini drones modulaires. Cette approche « plug and flight » vise à proposer des mini drones tactiques de renseignement versatiles, évolutifs et adaptables aux missions des forces.

Dans le cadre de ce partenariat, Eviden, à travers ses activités Avantix, offre sa maîtrise 'combat proven’ en matière de charges ROEM multi-plateformes et souveraines à bord du TUNDRA 2 d’Hexadrone. Ce savoir-faire, combiné à la maîtrise d’Hexadrone dans la conception de plateformes de drones modulaires, permet de proposer des drones aptes à remplir un large scope de missions. L'approche multi-missions d'Hexadrone et multi-porteurs d'Eviden permet de répondre aux besoins des forces en matière de modularité.

Bernard Payer, directeur Systèmes critiques de mission, Eviden, Atos Group, et président d’Avantix, a déclaré : « En nous associant avec Hexadrone, nous franchissons une nouvelle étape dans le développement de plateformes drones conçues pour intégrer des capacités de renseignement de pointe. En combinant les drones modulaires d’Hexadrone avec les charges utiles d’Avantix, nous mettons à la disposition des forces armées des solutions éprouvées opérationnellement, sécurisées et immédiatement déployables sur le terrain, pour des opérations exigeantes nécessitant performance et maîtrise technologique. »

Alexandre Labesse, président d’Hexadrone , a souligné : « Notre partenariat avec Eviden s’inscrit dans notre stratégie de développer des drones intégrant les plus hauts standards industriels et réglementaires européens, tout en combinant des savoir-faire technologiques de premier plan au service des besoins

des forces. »

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A propos d’Hexadrone

Hexadrone est un industriel français du drone tactique multirôle souverain fondé en 2014 et implanté en Haute-Loire à Saint-Ferréol-d'Auroure. L'entreprise conçoit, industrialise et déploie les plateformes modulaires TUNDRA et GEKKO, qui réalisent près de 80% de leur chiffre d'affaires dans la défense auprès des armées françaises et européennes. Construites sur une architecture plateforme ouverte qui fédère plus de 150 briques partenaires labellisées HXD APPROVED, ces plateformes couvrent un spectre opérationnel large allant de la reconnaissance tactique à la munition téléopérée.

A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 1700 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | Tél : +33 (0) 6 64 56 74 88

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