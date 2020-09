EVERGREEN (ex-Digigram) : EVERGREEN SA : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Communiqué de presse Paris,

le 17 septembre 2020

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Evergreen SA annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2020.

Ce rapport financier semestriel peut-être consulté sur le site internet de la société à l'adresse :

https://www.evergreen-holding.com/evergreen-sa-euronext/documents-financiers/

Retrouvez toute l'information d'Evergreen SA sur le nouveau site internet :

https://www.evergreen-holding.com/evergreen-sa-euronext/



A propos d'Evergreen SA

Evergreen SA (ex-Digigram) est contrôlée à près de 70% par Evergreen Holding, société d'investissement dont les principales participations sont des entreprises françaises non cotées qui font de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité. Créée en 2013, Evergreen Holding a pour vocation d'être un actionnaire stable qui s'inscrit dans la durée et prenant un rôle actif d'accompagnement dans les sociétés qu'il détient. A ce jour, les principales participations d'Evergreen Holding sont : Evergaz, EverWatt, Bois énergie Nord, Barbet, Dusart, la Paper Factory et Compose.

Evergreen SA (ex-Digigram) est cotée sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Contacts

Evergreen SA

Leïla Bekkouche

Responsable de la communication

T : +33 (0) 6 07 76 10 27

l.bekkouche@evergreen-holding.com Relations presse

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

T : +33 (1) 53 67 36 73

mclairet@actus.fr