Everest Group enregistre un bénéfice trimestriel grâce à des rendements d'investissement plus élevés

Everest Group EG.N a enregistré un bénéfice trimestriel mercredi, grâce à une forte croissance du rendement des investissements et à une comparaison plus facile avec l'année dernière, lorsque le réassureur avait renforcé ses réserves.

Les réassureurs et les assureurs investissent généralement une partie de leur capital dans diverses catégories d'actifs, telles que les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs.

Le revenu net des investissements a bondi à 562 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 473 millions de dollars l'année précédente, grâce à une base d'actifs plus importante et à des rendements élevés sur les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs.

La société basée à Hamilton, aux Bermudes, avait également renforcé ses réserves de 1,5 milliard de dollars dans ses activités d'assurance dommages aux États-Unis au cours du trimestre précédent, ce qui a faussé les comparaisons d'une année sur l'autre.

Everest, l'un des plus grands réassureurs de dommages au monde, se concentre davantage sur ses activités principales, y compris la réassurance, afin d'accroître sa rentabilité.

L'année dernière, la société a conclu un accord pour vendre ses droits de renouvellement de l'assurance commerciale de détail à AIG AIG.N , se retirant ainsi de l'activité mondiale d'assurance de détail dans le cadre d'un pivot stratégique plus large.

"En 2025, nous avons pris des mesures délibérées pour simplifier l'activité, améliorer le profil de rendement et renforcer le bilan de la société", a déclaré le directeur général Jim Williamson.

"Ces actions ont augmenté notre flexibilité financière et soutiennent notre intention de restituer du capital aux actionnaires."

Everest, dont les origines remontent à 1973, propose des services de réassurance et d'assurance de biens, de dommages et de spécialités dans plus de 115 pays sur six continents.

La société a déclaré un bénéfice de 446 millions de dollars, soit 10,77 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 593 millions de dollars, soit 13,96 dollars par action, au quatrième trimestre 2024.

Les actions d'Everest ont glissé de 6,4 % en 2025, sous-performant l'indice de référence S&P 500 .SPX .

La société a racheté pour 397 millions de dollars d'actions au cours du trimestre considéré.