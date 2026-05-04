Evercore reprend la couverture de Becton Dickinson et prévoit une croissance plus soutenue à l'avenir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** Evercore ISI reprend la couverture du fabricant de dispositifs médicaux Becton Dickinson BDX.N avec une note “surperformer” et un objectif de cours de 180 $

** La société de courtage estime que BDX traverse une “année de transition”, la croissance publiée ayant été affectée par des problèmes temporaires, notamment liés à son activité de pompes à perfusion Alaris, aux vaccins et à la pression sur les prix en Chine

** Il estime qu'“une série de vents contraires temporaires masque un profil de croissance sous-jacente plus stable”; il ajoute que la société affiche une croissance sous-jacente à un chiffre dans la moyenne

** Il indique que la direction de BDX a clairement exposé les pressions attendues pour les exercices 2026-2027, ce qui, selon lui, réduit le risque de mauvaises surprises

** La société de courtage souligne la croissance dans des domaines tels que les produits liés aux produits biologiques, l'automatisation des pharmacies et la surveillance des patients, ce qui “devrait aider les investisseurs à se sentir à l'aise avec une croissance à un chiffre dans la moyenne à l'avenir”

** 7 des 17 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, et 10 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 198 $

** À la dernière clôture, BDX affichait une baisse de 2,1 % depuis le début de l'année