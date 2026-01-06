Evercore ISI déclasse MetLife en invoquant une valorisation élevée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Evercore ISI rétrograde la compagnie d'assurance MetLife MET.N de "surperformance" à "en ligne", citant des estimations de bénéfices à la baisse et une valorisation qui n'est plus bon marché par rapport à ses pairs de moyenne capitalisation

** De faibles écarts de réinvestissement des obligations publiques et un portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux plus risqués par rapport à ses pairs limitent le potentiel de hausse des bénéfices et exposent le multiple de valorisation si les conditions du crédit ou de l'immobilier commercial se détériorent, selon la société de courtage

** Les transactions de transfert de risque pourraient être un catalyseur, mais le MET attendra probablement une meilleure tarification des risques de soins de longue durée, qui offrent actuellement des marges et des flux de trésorerie positifs, selon la société de courtage

** Evercore réduit également le PT à 97 $ de 108 $, ce qui implique toujours une hausse de 18,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 13 des 17 analystes notent l'action "fortement achetée" ou "achetée" et 4 "conservée"; leur estimation médiane est de 94,50 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, MET a baissé de 1,13 % au cours des 12 derniers mois