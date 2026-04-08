Evercore initie la couverture d'Elevance Health et revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Evercore ISI initie la couverture de l'assureur santé Elevance Health ELV.N avec une note "en ligne" et un PT de 345 $, impliquant une hausse d'environ 10 % par rapport aux niveaux actuels

** La société de courtage affirme que le portefeuille diversifié d'ELV soutient les bénéfices dans l'environnement actuel et s'attend à ce que la société atteigne ou dépasse ses prévisions pour 2026

** La société met en garde contre le risque de baisse des marges de Medicaid à partir de 2027, dans la mesure où d'éventuelles exigences de travail pourraient réduire les inscriptions et laisser une base de membres nécessitant davantage de soins, ce qui augmenterait les coûts

** Le risque de baisse est estimé à 10-30% pour les prévisions de bénéfices ajustés d'ELV en 2027 si les taux de remboursement de l'État sont inférieurs à l'augmentation des coûts médicaux

** À plus long terme, Evercore prévoit une croissance des bénéfices de 12 % ou plus, soutenue par Carelon, la branche de services de santé d'ELV, et par les ventes croisées au sein de la base d'assurance d'ELV

** À la dernière clôture, les actions d'ELV ont baissé de 11 % depuis le début de l'année