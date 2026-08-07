Eutelsat voit sa marge d'EBITDA ajustée se contracter en 2025-2026

Eutelsat dévoile une perte nette attribuable de 457,3 MEUR au titre de son exercice 2025-2026, contre une perte de 1 081,9 MEUR un an plus tôt, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée de 51,2%, en baisse de 3,2 points sur une base publiée.

Sur une base comparable, la marge d'EBITDA ajustée a aussi reculé de 3,2 points, reflétant l'effet combiné de la perte de revenus provenant de la vidéo sous l'effet des sanctions et de l'effet du mix produit au sein des revenus LEO, lié à la phase de montée en puissance.

Le chiffre d'affaires total s'établit à 1 236 MEUR, en baisse de 0,6% sur une base publiée et en hausse de 3,0% sur une base comparable, dont un chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles de 1 197 MEUR, en progression de 1,8% en données comparables.

Au 30 juin 2026, le carnet de commandes s'établit à 3,4 MdsEUR, contre 3,5 MdsEUR un an plus tôt, et équivaut à 2,7 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2025-2026. La connectivité représente 61% du total, contre 57% un an plus tôt, avec un poids croissant de l'activité LEO.

Pour l'exercice 2026-2027, l'opérateur de satellites prévoit une légère hausse du chiffre d'affaires issu de ses quatre activités opérationnelles (dont une hausse de plus de 30% pour l'activité LEO) et une marge d'EBITDA globalement au même niveau que lors de l'exercice précédent.

Eutelsat confirme ses prévisions de chiffre d'affaires entre 1,5 et 1,7 MdEUR pour l'exercice clos en juin 2029, grâce à la forte dynamique des ventes LEO. Cette croissance devrait également permettre une progression de la marge d'EBITDA, pour dépasser 60%.