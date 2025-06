Eutelsat: vers une augmentation de capital de 1,35 MdE information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce un projet d'augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, soutenu par ses actionnaires de référence, afin de renforcer la mise en oeuvre de sa stratégie à long terme axée sur la connectivité par satellites en orbite basse (LEO).



Le groupe est actuellement le seul opérateur européen disposant d'un réseau LEO opérationnel, exclusivement dédié aux marchés B2B et B2G.



Dans un marché mondial de la connectivité en forte croissance (+12 % par an attendus jusqu'en 2029), le segment LEO devrait croître encore plus rapidement, avec un taux moyen de +28 % sur la même période.



Eutelsat assure bénéficier d'un positionnement unique, combinant activités GEO rentables et réseau LEO en expansion, appuyé par un portefeuille commercial de 3,7 milliards d'euros.





