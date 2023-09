Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: signe un nouvel accord avec Eurovision information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 17:50









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce qu'Eurovision Services a signé un nouvel accord, renouvelant leur partenariat de longue date.



L'accord porte sur des capacités sur plusieurs satellites dont 7° Est et 10° Est, deux positions orbitales de premier plan pour les services vidéo professionnels.



Cet accord pluriannuel permet à Eurovision Services (ES) de prendre en charge la retransmission en direct d'événements sportifs majeurs auprès des publics d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, via la flotte d'Eutelsat.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +2.98%