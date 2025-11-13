Eutelsat signe un accord de distribution des services de connectivité OneWeb en Angola

(AOF) - Eutelsat a signé un nouvel accord de distribution avec MSTelcom, opérateur de télécommunications en Angola et filiale du groupe Sonangol, en vue du déploiement des services de connectivité OneWeb en orbite basse (LEO) d'Eutelsat sur les marchés clés du pétrole et du gaz, du transport maritime et des plates-formes terrestres fixes.

Dans le cadre de ce partenariat, MSTelcom assurera la distribution des services OneWeb d'Eutelsat en Angola, mettant ainsi à la disposition des entreprises, des administrations publiques et des opérateurs de télécommunications, des solutions de connectivité en orbite basse.