Eutelsat signe le contrat CENTAURE

L'opérateur satellitaire a signé avec le ministère des Armées et des Anciens combattants, par l'intermédiaire de la Direction Générale de l'Armement, le contrat CENTAURE (CapacitE oNeweb prioriTAire, oUtils pour la géRer et première sEcurisation des services), premier marché subséquent attribué dans le cadre de l'accord-cadre NEXUS conclu en juin 2025.

Cette nouvelle étape marque la mise en oeuvre concrète du projet NEXUS (Neo-Espace pour de Multiples Usages Sécurisés), qui vise à renforcer les capacités françaises de communication militaires par satellite en combinant des ressources souveraines et des capacités civiles de confiance.

Ce contrat est doté d'un plafond maximal de 350 millions d'euros pour une durée pouvant atteindre 8 ans. Il comprend un engagement ferme initial de 138 millions d'euros sur 4 ans pour la fourniture de capacités satellitaires en orbite basse réparties sur plusieurs zones d'intérêts stratégiques pour les forces armées françaises.