Eutelsat signe le contrat CENTAURE avec la DGA française

Eutelsat annonce la signature avec le ministère français des Armées, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'armement (DGA), du contrat CENTAURE (CapacitE oNeweb prioriTAire, oUtils pour la géRer et première sEcurisation des services), premier marché subséquent attribué dans le cadre de l'accord-cadre NEXUS conclu en juin 2025.

Cette nouvelle étape marque la mise en oeuvre concrète du projet NEXUS (Neo-Espace pour de Multiples Usages Sécurisés), une initiative stratégique visant à renforcer les capacités françaises de communications militaires par satellite en combinant des ressources souveraines et des capacités civiles de confiance.

Le contrat CENTAURE est doté d'un plafond maximal de 350 MEUR pour une durée pouvant atteindre huit ans. Il comprend un engagement ferme initial de 138 MEUR sur une période de quatre ans portant sur la fourniture de capacités satellitaires en orbite basse (LEO) réparties sur plusieurs zones d'intérêt stratégique, ainsi qu'une première phase de sécurisation des services OneWeb d'Eutelsat.

Cette approche garantit aux forces armées françaises un accès durable à des ressources satellitaires à faible latence et dotées d'une couverture mondiale, tout en assurant la continuité et la flexibilité des capacités opérationnelles durant la montée en puissance du programme IRIS2, prévoyant le déploiement de la future constellation européenne.

Grâce à sa constellation OneWeb, seule constellation mondiale LEO exploitée par un opérateur européen et immédiatement disponible pour les besoins gouvernementaux, Eutelsat met à disposition des capacités opérationnelles sécurisées répondant aux exigences des missions de défense les plus critiques.