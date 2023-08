Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: signature de contrats avec le brésilien AVS information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce la signature de plusieurs contrats avec AVS, acteur brésilien de premier plan dans la fourniture et l'intégration de services destinés aux secteurs publics et privés, portant sur de la capacité à bord du satellite EUTELSAT 65 West A.



Grâce à ce partenariat, AVS sera en mesure de distribuer des chaînes publiques telles que TV ALEPR, TV ALESC, TV ALEPE et TV ALBA sur le satellite EUTELSAT 65 West A, sans subir les interférences générées par l'activation de la 5G qui est en cours de déploiement sur le territoire brésilien.



'EUTELSAT 65 West A permet aux diffuseurs d'élargir leur couverture géographique dans des conditions économiquement avantageuses, puisqu'il n'est pas nécessaire d'installer des filtres pour éviter les interférences avec la 5G', souligne Eutelsat.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.66%