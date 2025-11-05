Eutelsat : Sébastien Rouge nommé directeur financier

(AOF) - Eutelsat annonce la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe, sous la direction du directeur général Jean-François Fallacher. Cette nomination prendra effet le 1er février 2026. Il succède à Christophe Caudrelier, qui quittera son poste de directeur financier après trois années. Christophe travaillera en étroite collaboration avec Sébastien afin d'assurer une transition. Sébastien Rouge était auparavant directeur financier chez Imerys .

Il a aussi occupé des postes clés dans d'autres groupes industriels notamment celui de directeur financier de Soitec.

Diplômé de l'EDHEC Business School, Sébastien Rouge a effectué une partie de sa carrière au sein du groupe Alstom, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de vice-président senior des finances chez Alstom Power, avant de rejoindre le groupe GE, où il a occupé divers postes, notamment celui de PDG de la coentreprise GE-Alstom Nuclear Systems et directeur financier de Steam Power Systems au sein de GE Power.

De son côté, Imerys a confirmé le départ de Sébastien Rouge. "Il restera en fonction jusqu'au début de 2026 pour superviser les opérations financières et le reporting du groupe. Il assurera ainsi une transition fluide avec son successeur", a déclaré le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie.