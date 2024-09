Eutelsat se lie avec MHI

(AOF) - Eutelsat Group et Mitsubishi Heavy Industries Ltd annoncent avoir signé un accord portant sur plusieurs lancements de satellites. L'accord prévoit la mise à disposition par MHI d'un lanceur H3 pouvant assurer différentes missions de lancement à compter de 2027. Cet accord est le premier du genre entre Eutelsat et MHI, mettant en lumière un partenariat prometteur entre les deux sociétés.

"La question de l'accès à l'espace est d'une importance cruciale pour des opérateurs tels qu'Eutelsat. C'est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir étoffer notre catalogue de lanceurs grâce à ce nouveau partenariat avec MHI, convaincus que nous pouvons compter sur son excellent palmarès et son savoir-faire technologique pour placer nos satellites en orbite", a déclaré Arlen Kassighian, directeur de l'ingénierie chez Eutelsat Group, cité dans un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur des Médias

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…