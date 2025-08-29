Eutelsat : retombe proche de la base de son biseau
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 13:25
Le titre retombe sous 3,15E et se rapproche de la base de son biseau moyen terme qui se referme, la tendance restant baissière depuis le 23 juin.
En cas de sortie 'par le bas', l'embellie du 17 au 23 juin pourrait bien n'avoir été qu'un feu de paille et Eutelsat pourrait revenir combler les 'gap' des 2,53E du 18 juin
Valeurs associées
|3,1450 EUR
|Euronext Paris
|+2,28%
