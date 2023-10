Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: renouvellement de capacités pour TV Azteca information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 07:18









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce que TV Azteca, filiale du fond mexicain Grupo Salinas, a renouvelé son engagement en capacités satellitaires via un accord pluriannuel sur le satellite Eutelsat 117 West A, pour assurer la continuité de ses services de distribution vidéo au Mexique.



'Les nouvelle ressources sur Eutelsat 117 West A pourront potentiellement permettre à TV Azteca de fournir une gamme de services vidéo plus large, ainsi que d'étendre leur portée actuelle à des marchés nouveaux et inexploités au Mexique', explique l'opérateur.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -4.51%