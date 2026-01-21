Eutelsat renouvelle jusqu'en 2031 son contrat avec le bouquet suisse Kabelio
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 10:56
Dans un communiqué, le groupe précise que ce partenariat, conclu initialement pour une durée allant jusqu'à fin 2026, a fait l'objet d'une reconduction anticipée.
L'accord porte sur des capacités disponibles à bord de la constellation Eutelsat Hotbird positionnée à 13° Est, sa plateforme de diffusion en réception directe ou via réseaux IP, câblés et la TNT pour la zone EMEA.
Depuis sa mise en service sur Hotbird en 2020, Kabelio propose aux téléspectateurs résidant sur l'ensemble du territoire helvétique l'accès à un bouquet satellitaire multilingue composé de plus de 60 chaînes HD, proposé en quatre langues.
"Avec la reconduction jusqu'en 2031 de notre partenariat de diffusion sur Hotbird, Kabelio affiche clairement son attachement à la continuité, à la fiabilité et à la pérennité des relations commerciales avec ses partenaires", souligne Damir Krilcic, le directeur général de Kabelio cité dans le communiqué.
En Bourse de Paris, l'action Eutelsat consolidait de 2,5% mercredi en milieu de matinée, victime de prises de bénéfices après sa séquence haussière des derniers jours, motivée par un retour de la thématique de la souveraineté européenne dans un contexte de tensions avec les Etats-Unis.
