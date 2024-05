Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat : rechute de -5%, vers 4,264E information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Eutelsat rechute de -5%, vers 4,264E au lendemain d'un test des 4,500E, après une 'directissime' de +20% -très exactement- depuis un plancher de 3,73E le 9 mai.

Une correction de 50% de cette hausse ramènerait le cours dan la zone des 4,13E/4,15E.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -5.38%