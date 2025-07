Eutelsat : rechute de -3% sous 3,47% information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 14:59









(CercleFinance.com) - Eutelsat rechute de -3% sous 3,47% et s'appêt à tester le double support des 3,39E des 26 juin et 7 juillet.

L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 2,53E du 18 juin.





Valeurs associées EUTELSAT 3,4900 EUR Euronext Paris -2,38%