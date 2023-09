Eutelsat: rapprochement avec OneWeb effectif information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 13:28

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce que suite à l'approbation de son AG, son rapprochement avec OneWeb, réseau mondial de télécommunications par satellite en orbite basse (LEO), est désormais effectif et donne naissance à Eutelsat Group.



OneWeb sera une filiale opérant commercialement sous le nom d'Eutelsat OneWeb et conservera son centre opérationnel à Londres. Eutelsat reste coté à Paris et a déposé une demande d'admission sur le segment standard de la Bourse de Londres.



'Grâce à la constellation LEO de OneWeb, d'ores et déjà en service et qui devrait être opérationnelle au niveau mondial d'ici fin 2023, les services GEO-LEO combinés ouvriront de nouveaux marchés et de nouvelles applications pour les clients', souligne-t-il.



L'entité combinée table sur un TCAC à deux chiffres pour son CA sur le moyen-long terme, qui devrait s'élever à environ deux milliards d'euros en 2027, et un TCAC à deux chiffres sur la même période, dépassant la croissance des ventes, pour son EBITDA ajusté.