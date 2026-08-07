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Eutelsat prévoit une hausse de son chiffre d'affaires grâce à l'expansion de OneWeb, mais son cours recule en raison des perspectives de marge
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 11:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Eutelsat prévoit une légère hausse de son chiffre d'affaires en 2027

* Le cours de l'action recule de 8% alors que la rentabilité reste sous pression

* Eutelsat se sent sous-évalué après l'introduction en bourse de SpaceX, selon son directeur général

(Réécriture complète avec des détails sur la rentabilité, le directeur général, le directeur financier, les citations d'analystes et l'évolution du cours de l'action) par Gianluca Lo Nostro

Eutelsat ETL.PA a déclaré vendredi s'attendre à une légère croissance de son chiffre d'affaires en 2027, l'expansion rapide de son activité de connectivité par satellite OneWeb compensant les baisses enregistrées ailleurs, bien qu'une rentabilité plus faible que prévu ait fait chuter son titre de près de 8%.

La société a indiqué qu’elle tablait sur une légère croissance de son chiffre d’affaires d’exploitation en 2026/27, tandis que les marges bénéficiaires devraient rester globalement inchangées par rapport à l’année dernière.

Le chiffre d’affaires annuel a progressé de 3% à périmètre constant pour atteindre 1,24 milliard d’euros (1,43 milliard de dollars), porté par une hausse de 69,5% du chiffre d’affaires lié aux services en orbite terrestre basse (LEO), qui a représenté un quart du chiffre d’affaires du groupe. Le résultat opérationnel ajusté a toutefois reculé à 632,4 millions d’euros et la marge d’exploitation est tombée à 51,2%, soit un niveau inférieur à la moyenne des estimations des analystes (52,4%) compilée par la société.

À 08h37 GMT, l’action Eutelsat reculait de 7%. Aleksander Peterc, analyste chez Bernstein, a déclaré que la réaction du marché s’expliquait par des prévisions décevantes, malgré un quatrième trimestre solide.

Le directeur financier, Sébastien Rouge, a expliqué aux analystes qu’Eutelsat se trouvait toujours dans une phase où le segment LEO, en forte croissance, générait des marges inférieures à celles de l’activité géostationnaire traditionnelle.

L'INTRODUCTION EN BOURSE DE SPACEX JUSTIFIE UNE VALORISATION PLUS ÉLEVÉE

Le groupe français exploite le seul réseau mondial de satellites LEO en dehors de Starlink, le réseau d’Elon Musk, et a bénéficié des efforts européens visant à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de satellites américains.

Le directeur général, Jean-François Fallacher, a déclaré que le marché sous-évaluait Eutelsat par rapport à Starlink depuis l’entrée en bourse de SpaceX en juin.

"Lorsque nous examinons la valorisation de Starlink, nous estimons que notre entreprise est sous-évaluée, compte tenu des actifs que nous gérons et exploitons actuellement", a déclaré Fallacher.

Il a ajouté que les informations communiquées par SpaceX mettaient en évidence l’ampleur de la dépendance de Starlink vis-à-vis des recettes provenant du gouvernement américain, ce qui constituait une surprise. (1 dollar = 0,8678 euro)

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EUTELSAT
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1 commentaire

  • 12:24

    Sauf qu'Eutelsat n'arrive pas à la cheville de SPACEX : actionnariat politique, manque de moyens financiers, recasage des "copins"; c'est en fait une machine à perdre !

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