Eutelsat: premiers tests réussis pour la technologie 5G NTN

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé lundi avoir conduit avec succès les premiers tests à l'échelle mondiale portant sur la technologie 5G pour les réseaux non terrestres (NTN) à partir de sa constellation de satellites en orbite basse OneWeb.



L'essai a permis de démontrer la capacité d'un appareil 5G à se connecter à un coeur de réseau 5G par le biais de liaisons satellitaires et à assurer l'échange de signaux.



L'opérateur indique que ces essais doivent permettre de poser les jalons du déploiement de la norme 5G NTN, devant favoriser l'interopérabilité des satellites et des réseaux terrestres.



Ce nouveau standard est également censé réduire les coûts d'accès et de développer la connectivité de haut débit par satellite pour les équipements 5G partout dans le monde.



L'objectif est également de faire émerger de nouveaux marchés dans les domaines des smartphones, de l'automobile et de l'Internet des objets (IoT).



Les tests se sont basés sur les satellites OneWeb d'Eutelsat, équipés d'une puce conçue par MediaTek, et d'une plateforme conçue par l'institut taïwanais de recherche ITRI



Sharp, Rhode & Schwarz ont fourni les antennes et les équipements nécessaires aux tests.



Fabriqués par Airbus, les satellites LEO de OneWeb embarquent des répéteurs exploitant la bande Ku pour les liaisons de service et la bande Ka pour les liaisons utilisateurs.





