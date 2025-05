Eutelsat:poursuit son contrat satellitaire avec BHS Media information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 12:44









(CercleFinance.com) - Eutelsat et BHS Media Group annoncent le renouvellement de leur contrat de contribution satellitaire dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).



BHS est spécialisée dans les services de distribution et de contribution télévisuelles, offrant une gamme complète de solutions de diffusion et de télécommunication, y compris la vidéo à la demande (VOD), la gestion des médias, le playout, des solutions de transmission vidéo.



'La puissante capacité en bande Ku des satellites Eutelsat 21B et Eutelsat 70B permet de fournir des signaux vidéo de haute qualité, assurant ainsi une continuité de service inégalée pour les clients du secteur des médias dans la région' indique le groupe.



Jose Ignacio Gonzalez-Nunez, vice-président régional pour la région MENA et les Amériques de la division vidéo, a déclaré : 'Avec cet accord, nous continuons à assurer à nos clients des services de contribution vidéo de qualité supérieure. En nous appuyant sur l'infrastructure satellitaire avancée d'Eutelsat, nous sommes ravis que notre partenaire de longue date, BHS, nous confie la diffusion de contenus de haute qualité dans toute la région MENA'.





