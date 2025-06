Eutelsat: partenariat avec Orange pour les services LEO information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 13:17









(CercleFinance.com) - Eutelsat et Orange ont signé un partenariat pour consolider le positionnement d'Orange dans le domaine des télécommunications par satellite en orbite basse (LEO) grâce à la constellation de satellites OneWeb d'Eutelsat.



Ce nouvel accord vise à développer les services de connectivité par satellite d'Orange grâce aux solutions LEO d'Eutelsat pour les clients professionnels et gouvernementaux mais aussi à répondre aux besoins en backhaul des opérateurs mobiles.



'En associant la couverture satellitaire de OneWeb à ses réseaux terrestres, Orange bénéficiera d'une continuité de service optimale et de garanties de sécurité renforcées' indique le groupe dans son communiqué.



Cyril Dujardin, Président de la branche Connectivité d'Eutelsat, a déclaré : ' Les services LEO sont considérés de plus en plus comme une technologie à part entière par les grands opérateurs mondiaux de télécommunications. '





