Eutelsat: partenariat avec Momentum information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 18:10

(CercleFinance.com) - Momentum, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité destinées aux entreprises dans les régions reculées d'Amérique du Nord et du Sud, annonce la signature d'un accord lui permettant de s'appuyer sur la flotte de satellites à haut débit et à faible latence de OneWeb, en complément de la solution de connectivité mondiale ADVANCE d'Eutelsat.



Grâce à ce nouveau partenariat, les installations et les chantiers pétroliers et gaziers du Canada et des États-Unis pourront avoir recours à des solutions de télécommunications hautement performantes, souligne Eutelsat.



Momentum est d'ores et déjà un client d'Eutelsat qui assurera à ce titre la distribution des services de télécommunications par satellite LEO (orbite basse) de OneWeb, conjointement avec sa propre offre de connectivité, auprès d'un nombre important de marchés clés.