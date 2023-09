Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: partenariat avec Karista pour la spacetech information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 08:15









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce un nouveau partenariat stratégique avec la société de gestion Karista, partenariat par lequel l'opérateur de satellites devient un nouveau souscripteur au sein de son fonds dédié à la spacetech.



'Pour Eutelsat, cette collaboration renforce son lien étroit avec les jeunes pousses innovantes du secteur, et participe au développement d'un riche écosystème spatial à la pointe de la technologie spatiale en France et en Europe', explique-t-il.



Depuis septembre 2021, le fonds spacetech de Karista investit dans de jeunes entreprises du secteur, avec des tickets allant d'un à cinq millions d'euros. En moins de deux ans, il a ainsi investi dans sept sociétés, dont dernièrement Look Up Space et ConstellR.





