Eutelsat: OLS se renforce sur Eutelsat 8 West B

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce qu'Offshore Link Sat (OLS) a étendu ses capacités sur son satellite Eutelsat 8 West B pour des services de connectivité maritime en orbite géostationnaire (GEO) au large des côtes brésiliennes.



Fournisseur de services télécoms brésilien, OLS est spécialisé dans la connectivité offshore pour le secteur pétro-gazier (plateformes offshores et navires) et pourra 's'appuyer encore davantage sur les actifs en orbite d'Eutelsat pour renforcer ses solutions sur mesure'.





