Eutelsat: objectif de chiffre d'affaires annuel atteint

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé vendredi avoir atteint l'ensemble de ses objectifs financiers sur l'exercice 2022‑23, avec notamment un chiffre d'affaires ressorti dans le haut de la fourchette de ses prévisions annuelles.



Son chiffre d'affaires s'est replié de 1,8% à 1,13 milliard d'euros, pour un Ebitda ajusté en recul de 4,2% à 825,5 millions d'euros. Le cash-flow libre ajusté a pour sa part diminué de 0,7% à 518 millions d'euros.



Eutelsat a confirmé par ailleurs son objectif de renouer avec une croissance de son chiffre d'affaires à partir de l'exercice 2023-24, assortie du maintien d'une forte génération de cash-flow.



Le groupe, qui prévoit de fusionner avec OneWeb, précise que l'assemblée générale devant approuver le rapprochement est attendue d'ici à la fin septembre 2023.



