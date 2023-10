Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: nouvel accord avec PSSI Global Services information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé vendredi soir la signature d'un nouvel accord avec la société PSSI Global Services en vue de reconduire et d'étendre son partenariat portant sur de la capacité à bord de son satellite Eutelsat 113 West A.



Acteur majeur du marché mondial des solutions de diffusion de grandes manifestations sportives en direct, PSSI Global Services fournit à ses clients, comme les chaines sportives de NBC, Fox et CBS, une gamme de services de bout en bout et sans discontinuité.



'Ce partenariat souligne une fois de plus le rôle crucial que joue le satellite dans la chaîne de production audiovisuelle destinée à la vidéo professionnelle', commentait José Ignacio González-Núñez, directeur régional des ventes médias en Amérique d'Eutelsat.





