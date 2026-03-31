Eutelsat négocie avec l'agence spatiale indienne pour accroître ses options de lancement de satellites

par Gianluca Lo Nostro

Eutelsat ETL.PA , principal concurrent européen du fournisseur d'internet par satellite Starlink, est en pourparlers avec l'agence spatiale indienne concernant de futurs lancements de satellites, a déclaré son directeur général Jean-François Fallacher, alors que le groupe cherche à accroître ses options de lancement de satellites.

Dans un entretien accordé à Reuters, Jean-François Fallacher, en poste depuis juin dernier, a déclaré que des négociations avec l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) étaient en cours, bien qu'aucun accord n'ait encore été conclu.

Ces discussions entre Eutelsat et l'ISRO n'ont pas été révélées auparavant. L'ISRO n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courriel.

La France et l'Inde ont renforcé leurs liens dans les domaines de la défense, de l'espace et de la sécurité maritime, New Delhi ayant récemment signé des contrats pour l'acquisition d'avions de chasse français. L'année dernière, le président français Emmanuel Macron a exhorté les deux pays à collaborer dans le domaine spatial.

Eutelsat a fusionné en 2023 avec OneWeb, une start-up d'internet par satellite basée à Londres qui a été sauvée par la Grande-Bretagne et le groupe indien Bharti.

Le groupe ainsi constitué a perdu l'accès aux fusées russes Soyouz après l'invasion de l'Ukraine par Moscou et dépend depuis des fusées SpaceX d'Elon Musk et des fusées Ariane.

Il a également signé un accord avec MaiaSpace, une start-up française développant le premier mini-lanceur réutilisable d'Europe.

Jean-François Fallacher a déclaré s'être rendu à New Delhi en février avec la délégation d'Emmanuel Macron, où il a rencontré le ministre indien des télécommunications et les autorités de régulation pour discuter de l'accès au marché.

"Nous nous préparons pour l'avenir, car les capacités de lancement doivent être préparées très tôt", a-t-il déclaré. "L'Inde est un immense pays (...) l'accès à son marché est donc stratégique."

Avant la fusion entre Eutelsat et OneWeb, l'ISRO a lancé 72 satellites OneWeb à bord de sa fusée LVM3. Ces satellites, de la taille d'un réfrigérateur, fournissent un accès internet haut débit aux gouvernements et aux entreprises.

L'Inde réoriente son programme spatial afin de transférer les activités de production et commerciales courantes au secteur privé, permettant ainsi à l'ISRO de se concentrer sur la recherche et l'exploration avancées. New Delhi vise une économie spatiale nationale d'une valeur d'environ 44 milliards de dollars (38,36 milliards d'euros) d'ici 2033, selon les estimations officielles.

EUTELSAT EST ENTIÈREMENT FINANCÉ JUSQU'EN 2031 Eutelsat exploite 650 satellites et prévoit d'en compter plus de 1.000 "très prochainement", a déclaré Jean-François Fallacher. Airbus construit actuellement 440 satellites, tandis que la modernisation OneWeb, prévue de longue date pour le projet IRIS² de l'Union européenne, viendra également renforcer la flotte.

Jean-François Fallacher a rejeté les comparaisons avec le réseau Starlink d'Elon Musk, fort de 10.000 satellites, affirmant qu'Eutelsat s'adapterait aux besoins.

"Ce n'est pas une question de nombre de satellites, car plus on est haut dans l'espace, moins on a besoin de satellites. Dès que cela deviendra une limitation, nous commanderons de nouveaux satellites et nous étendrons la constellation", a-t-il affirmé.

Le groupe est entièrement financée jusqu'en 2031, a-t-il ajouté, après avoir obtenu 5 milliards d'euros lors d'un refinancement l'année dernière, qui a fait de l'État français son principal actionnaire.

"Nous ne reviendrons pas l'année prochaine ni l'année suivante pour solliciter des financements supplémentaires auprès du marché", a assuré le directeur général.

Eutelsat estime qu'environ 2 milliards d'euros seront dépensés pour acheter et lancer ses 440 satellites d'ici 2030. Les lancements représentent généralement entre 30% et 40% du coût total du programme.

(Reportage de Gianluca Lo Nostro, avec la contribution de Nivedita Bhattacharjee à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)