Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: mise en service du satellite Eutelsat 10B information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la mise en service réussie du satellite multi-missions Eutelsat 10B de grande capacité à la position orbitale 10°Est, satellite qui a été lancé en novembre 2022 depuis la base de Cap Canaveral en Floride.



Des engagements fermes de capacité pluriannuels ont été souscrits auprès de plusieurs acteurs majeurs de la connectivité à bord des navires et des avions, tandis que les discussions avec d'autres partenaires progressent à un rythme soutenu.



Eutelsat 10B assurera également la fourniture de services Eutelsat Advance, un réseau mondial offrant une couverture sans équivalent et des services de connectivité de pointe, dans le cadre d'une expérience de réseau satellitaire en tant que service (SaaS).





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris 0.00%