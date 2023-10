Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: mise en service d'Eutelsat Konnect VHTS information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la mise en service, à la position orbitale 2,7° Est, de son satellite Eutelsat Konnect VHTS qui a pour mission la fourniture du haut débit dans les segments de la connectivité fixe et mobile et des services aux gouvernements.



Disposant de 230 faisceaux et doté d'une capacité en bande Ka de 500 Gbps, il s'agit à ce jour du satellite géostationnaire le plus imposant d'Europe. Il embarque le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite.



Couvrant l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ce satellite de pointe entame sa vie opérationnelle en orbite au service de plusieurs grands clients ayant souscrit des engagements fermes, représentant un montant total de près de 450 millions d'euros.





