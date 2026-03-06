 Aller au contenu principal
Eutelsat met la touche finale à son plan de financement
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 14:10

Eutelsat a annoncé le 5 mars 2026 la clôture d'une émission d'obligations senior de 1,5 milliard d'euros, dernière étape d'un vaste plan de refinancement d'environ 5 milliards d'euros.

L'opération vise à soutenir le développement de ses satellites en orbite basse (LEO) et à assouplir la structure financière du groupe en accélérant son désendettement. Cette stratégie repose sur un mix de financements par capitaux propres et par dette, avec le soutien de plusieurs actionnaires majeurs. Il doit permettre de couvrir 4 milliards d'euros d'investissements sur la période allant de 2026 à 2029.

Une recomposition du capital

Fin 2025, Eutelsat avait déjà levé 1,5 milliard d'euros de fonds propres en deux temps : 828 millions d'euros via des augmentations de capital réservées, puis environ 670 millions d'euros grâce à une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription. Parmi les investisseurs figuraient notamment l'Etat français via l'APE, Bharti Space, le gouvernement britannique, CMA CGM Participations et le Fonds stratégique de participations. Cette opération a conduit Moody's et Fitch à relever la notation de crédit du groupe, facilitant son accès aux marchés et aux financements à l'export.

En parallèle, Eutelsat a mis en place plusieurs instruments de financement : un crédit syndiqué de 900 millions d'euros signé en novembre 2025, un financement d'environ 1 milliard d'euros garanti par l'Etat français pour l'achat de 440 satellites OneWeb auprès d'Airbus, ainsi qu'un réaménagement d'un prêt de la Banque européenne d'investissement.

L'émission obligataire clôturée le 5 mars 2026, répartie en deux tranches de 850 millions (échéance 5 ans, avec un coupon de 5,75%) et 650 millions d'euros (échéance 7 ans, avec un coupon de 6,25%), permet de rembourser des dettes existantes et finalise la réorganisation de la structure financière du groupe.

Valeurs associées

EUTELSAT
1,9420 EUR Euronext Paris -4,57%
