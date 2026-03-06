Eutelsat met la touche finale à son plan de financement
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 14:10
L'opération vise à soutenir le développement de ses satellites en orbite basse (LEO) et à assouplir la structure financière du groupe en accélérant son désendettement. Cette stratégie repose sur un mix de financements par capitaux propres et par dette, avec le soutien de plusieurs actionnaires majeurs. Il doit permettre de couvrir 4 milliards d'euros d'investissements sur la période allant de 2026 à 2029.
Une recomposition du capital
Fin 2025, Eutelsat avait déjà levé 1,5 milliard d'euros de fonds propres en deux temps : 828 millions d'euros via des augmentations de capital réservées, puis environ 670 millions d'euros grâce à une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription. Parmi les investisseurs figuraient notamment l'Etat français via l'APE, Bharti Space, le gouvernement britannique, CMA CGM Participations et le Fonds stratégique de participations. Cette opération a conduit Moody's et Fitch à relever la notation de crédit du groupe, facilitant son accès aux marchés et aux financements à l'export.
En parallèle, Eutelsat a mis en place plusieurs instruments de financement : un crédit syndiqué de 900 millions d'euros signé en novembre 2025, un financement d'environ 1 milliard d'euros garanti par l'Etat français pour l'achat de 440 satellites OneWeb auprès d'Airbus, ainsi qu'un réaménagement d'un prêt de la Banque européenne d'investissement.
L'émission obligataire clôturée le 5 mars 2026, répartie en deux tranches de 850 millions (échéance 5 ans, avec un coupon de 5,75%) et 650 millions d'euros (échéance 7 ans, avec un coupon de 6,25%), permet de rembourser des dettes existantes et finalise la réorganisation de la structure financière du groupe.
Valeurs associées
|1,9420 EUR
|Euronext Paris
|-4,57%
A lire aussi
-
L'islamologue Tariq Ramadan en état de comparaître à son procès pour viols, selon une expertise médicale
L'islamologue Tariq Ramadan "peut comparaître devant la cour criminelle départementale de Paris" qui doit le juger pour viols, selon un rapport rendu vendredi par deux médecins désignés par la justice française pour évaluer l'état de santé de l'accusé, absent depuis ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui est entrée vendredi dans son septième jour : - Le porte-avions français Charles de Gaulle est entré en Méditerranée Le porte-avions Charles de Gaulle, envoyé par la France au Moyen-Orient pour ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur de l'énergie) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour ... Lire la suite
-
Le 6 mars 2026 Depuis le début du conflit en Iran, le CAC 40 a perdu plus de 6%, même chose pour l'indice Eurostoxx 50. En dépit des succès rapides obtenus par la coalition américano-israélienne, les gardiens de la révolution islamiste sont parvenus à étendre les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer