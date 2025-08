Eutelsat, Maurel et Prom, Technip Energies...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Acheter-Louer.fr

La société Acheter-Louer.fr annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 744 Solana à un cours de 148,44 euros, pour un montant de 110 000 euros. Ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par Sol Treasury Corp d'un montant maximum de 2 millions d'euros. À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 12 629 Solana, dont la valeur totale s'élève à 1 843 834 euros. Acheter-louer.fr communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ces acquisitions et leurs performances.

Alstom

Alstom a remporté un contrat auprès de la Land Transport Authority de Singapour pour la fourniture du système de signalisation Urbalis, destinée aux stations de la ligne East West qui seront connectées à l'extension de la ligne Thomson-East Coast (TELe). Ce système permet une exploitation sans conducteur et de grande capacité. Le contrat est d'une valeur de quelques centaines de millions d'euros. Ce projet représente une réalisation clé du plan LTMP 2040 qui vise à améliorer la connectivité, la résilience et l'inclusivité du système de transport de Singapour.

Cellectis

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 30,2 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2025, contre 16 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024. Cette augmentation de 14,2 millions de dollars entre les six mois clos les 30 juin 2024 et 2025 est principalement attribuable à la hausse de 20,0 millions de dollars de son chiffre d'affaires reconnu dans le cadre du contrat de collaboration avec AstraZeneca au cours du premier semestre 2025.

Crossject

Crossect a annoncé la poursuite de sa mobilisation pendant la pause estivale pour la soumission du dossier Zepizure dans le cadre de l'autorisation d'utilisation d'urgence. La société a déployé des opérations de maintenance sur ses trois sites de production afin de permettre une reprise du plan de production industriel dans les meilleures conditions pour la préparation des livraisons commerciales. Les derniers documents liés à la demande d'autorisation d'urgence sont en train d'être rassemblés et intégrés au dossier. Les échanges entre les équipes réglementaires se poursuivent avec intensité.

Eutelsat

Le chiffre d'affaires d'Eutelsat pour l'exercice 2024-25 s'établit à 1,24 milliard d'euros, en hausse de 2,5% sur une base publiée et de 1,6 % sur une base comparable. L'Ebitda ajusté publié s'élève à 676,2 millions d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2025 contre 718,9 millions d'euros un an plus tôt, en repli de 5,9 %. Il est resté stable sur une base comparable. Le résultat net attribuable au groupe s'est traduit par une perte de 1,081 milliard d'euros, contre une perte de 309,9 millions d'euros un an plus tôt.

Le conseil d'administration d'Eutelsat a approuvé la cooptation d'Éric Labaye en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration d'Eutelsat Communications et d'Eutelsat SA lors de la réunion du Conseil qui s'est tenue le 4 août 2025. Il succède à Dominique D'Hinnin qui avait annoncé, le 14 février 2025, sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat. La nomination d'Eric Labaye est effective à compter du 4 août 2025.

Maurel et Prom

Le chiffre d'affaires consolidé de Maurel et Prom au premier semestre 2025 s'élève à 289 millions de dollars, en baisse de 30% par rapport au premier semestre 2024 (412 millions de dollars), en raison de la baisse à la fois de la production consolidée en part M&P (en recul de 7% à 29 620 boepd) et du prix de vente moyen de l'huile (en chute de 16% à 70,9 dollars/baril). La moindre activité de trading d'huile pour le compte de tiers (52 millions de dollars contre 77 millions de dollars en 2024) explique également cette baisse.

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat majeur d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) par Commonwealth LNG pour une infrastructure de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 9,5 Mtpa située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis. Ce contrat porte sur la livraison de six trains de liquéfaction identiques intégrant la solution modulaire et standardisée de Technip Energies SnapLNG by T.EN. Aucun détail financier sur ce contrat n'a été divulgué.

Vinci

Les groupes Moeve et Apical ont attribué à Grupo Cobra et Masa - filiales de Cobra IS (filiale espagnole de Vinci spécialisée dans les grands équipements pour les énergies vertes) - les lots électricité, tuyauterie et mécanique industrielle de la plus grande usine de biocarburants de deuxième génération (2G) en Espagne. Située à Palos de la Frontera (province de Huelva), cette usine, dont le coût total est estimé à 1,2 milliard d’euros, bénéficiera des synergies liées à sa proximité avec le parc énergétique de La Rábida de Moeve.