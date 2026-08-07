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Eutelsat limite sa perte nette à 457 millions d'euros en 2025/2026
information fournie par Boursorama avec AFP 07/08/2026 à 08:20
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( AFP / MARTIN LELIEVRE )

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat, concurrent de l'américain SpaceX et de ses satellites Starlink, a fortement réduit sa perte nette, lors de son exercice 2025/2026, à 457 millions d'euros, selon un communiqué publié vendredi.

Après avoir enregistré une perte de 1,1 milliard d'euros lors de son exercice précédent, le groupe a mené un "programme de refinancement de 5 milliards d’euros, garantissant une structure de financement solide et diversifiée", assure Eutelsat.

Son chiffre d'affaires a été quasi stable, à 1,236 milliard d'euros contre 1,244 milliard un an plus tôt (-0,6%). Sur le segment de l'orbite basse (LEO), les ventes atteignent 297 millions d’euros, en hausse de 59%, et représentent désormais un quart du chiffre d’affaires contre environ 15% pour l’exercice précédent, souligne la société.

"A l'avenir, nous prévoyons une croissance forte et soutenue de notre activité LEO qui compensera le déclin structurel du segment GEO (satellites géostationnaires, NDLR), garantissant ainsi la légère hausse du chiffre d’affaires et la stabilité de la rentabilité du groupe", souligne Jean-François Fallacher, directeur général d’Eutelsat Communications, cité dans le communiqué.

Face aux services de connectivité de SpaceX et de sa marque Starlink, Eutelsat est le seul compétiteur au monde à détenir une constellation active de satellites en orbite basse.

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2,044 EUR Euronext Paris -4,58%

1 commentaire

  • 10:26

    Un propos d'humoriste : "heureusement que la perte est limitée" .

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