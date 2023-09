Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: les actions admises à la Bourse de Londres information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé vendredi l'admission ce jour de ses actions aux négociations sur le marché standard de la Bourse de Londres suite à la finalisation de son rapprochement avec OneWeb, bouclé cette semaine.



Eutelsat a officialisé hier la clôture de sa fusion avec OneWeb, un spécialiste des télécommunications par satellite en orbite basse (LEO), suite à l'approbation de ses actionnaires.



Ce rapprochement donne naissance à Eutelsat Group cotera à Londres sous le mnémonique 'ETL', comme à Paris.



'Eutelsat figure parmi les rares sociétés cotées à proposer une exposition au secteur spatial', a souligné sa directrice générale, Eva Berneke.



'Notre admission à la Bourse de Londres va permettre à un grand nombre d'investisseurs et d'actionnaires de participer à ce défi passionnant', a-t-elle ajouté.



Le nouvel ensemble, qui conservera son siège social à Paris, a confirmé qu'il tablait sur une croissance annuelle composée à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur le moyen-long terme, avec un objectif fixé à environ deux milliards d'euros à horizon 2027.



Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté devrait lui aussi croître à un rythme à deux chiffres sur la période, tout en dépassant la croissance des ventes.





