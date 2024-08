Eutelsat... la valeur à suivre lundi à Paris

(AOF) - Eutelsat

Eutelsat a conclu un accord exclusif d'option de vente avec le fonds EQT Infrastructure VI (EQT) en vue de la mise en place d'un partenariat stratégique portant sur ses actifs liés aux infrastructures passives du segment sol. La valorisation de la nouvelle entité est estimée à 790 millions d'euros, ce qui représente, selon l'opérateur de satellites, des multiples d'Ebitda-Capex et de valeur d'entreprise sur Ebitda attractifs. La clôture de l'opération est prévue pour le premier trimestre de l'année civile 2026.

Take-Two : publication trimestrielle bien accueillie

Take Two Interactive Software est attendu dans le vert après la confirmation de ses nets bookings. Au premier trimestre, clos fin juin, le propriétaire de la franchise Grand Theft Auto a essuyé une perte nette de 262 millions de dollars représentant 1,52 dollar par action contre une perte de 206 millions de dollars et 1,22 dollar, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 5 cents alors que la direction anticipait entre - 5 cents et + 5 cents.

Expedia : des bénéfices en hausse au second trimestre

Les revenus d'Expedia au deuxième trimestre s'élèvent à 3,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période en 2023. L'Ebitda ajusté s'élève à 786 millions de dollars, soit une hausse de 5% et une contraction de la marge de 15 points de base par rapport au deuxième trimestre 2023. L'EBIT ajusté ressort à 475 millions de dollars, soit une augmentation de 8 % avec 21 points de base d'augmentation de la marge par rapport à il y a un an. Le résultat d'exploitation progresse de 2% à 451 millions de dollars.

Paramount Global : lourde perte trimestrielle

Le groupe de médias, Paramount Global, a dévoilé une lourde perte après avoir enregistré une dépréciation de 6 milliards de dollars au niveau de ses réseaux câblés en raison de la concurrence du streaming. Au deuxième trimestre, le groupe de médias a essuyé une perte de 5,41 milliards de dollars en part du groupe, contre une perte de 299 millions de dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 54 cents.

Gilead Sciences rehausse ses prévisions de BPA

Les ventes de Gilead Sciences, à l'exclusion de Veklury, ont augmenté de 6% au deuxième trimestre d'une année sur l'autre pour atteindre 6,7 milliards de dollars. Elles sont en hausse grâce aux ventes de produits contre le VIH, l'oncologie et les maladies du foie, y compris une croissance de 8% pour Biktarvy (médicaments pour le traitement du VIH/Sida). Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 1,29 dollar sur ce deuxième trimestre contre 0,83 dollar il y a un an. La marge brute des produits a été de 77,7% sur ce deuxième trimestre contre 78% un an avant.

Imeon Energy s’introduit sur Euronext Access+ Paris

Imeon Energy a été introduit en bourse par l'admission le 9 août de près de 2,125 millions d'actions ordinaires au prix de 5,45 euros par action. La capitalisation boursière est d'environ 11,6 millions d'euros au jour de l'introduction pour le spécialiste des solutions technologiques basées sur l’intelligence artificielle au service de l’autonomie énergétique. L'entreprise développe des onduleurs intelligents et des batteries de stockage, intégrant une gestion avancée des flux d’énergie pour optimiser le rendement des installations solaires et garantir une autonomie énergétique élevée.

Pizzorno : contrat pour un Pôle de Transition Environnementale

Dracénie Provence Verdon Agglomération a confié à la Joint-Venture Paprec Energies-Pizzorno Environnement, la construction et l’exploitation de son futur Pôle de Transition Environnementale. Ce contrat d’une durée de 25 années représente un investissement de 130 millions d'euros. Ce dernier sera porté par une Société d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOP). Le chiffre d’affaires est garanti par le traitement annuel de 48 000 tonnes de déchets au prix de 175 euros la tonne sur une durée de 25 ans.

La Compagnie des Alpes va arrêter d'exploiter le domaine skiable de Tignes après mai 2026

La Compagnie des Alpes, qui exploite le domaine skiable de Tignes via sa filiale STGM, prend acte de la décision votée hier par le Conseil Municipal de Tignes d'avoir recours à une Société Publique Locale (SPL) en vue de gérer son domaine skiable à compter du 1er juin 2026, c'est-à-dire à l'échéance contractuelle de la Délégation de Service Public (DSP) actuelle. La Compagnie des Alpes, continuera d'exploiter avec le plus haut niveau de service qui la caractérise le domaine skiable de Tignes jusqu'à la date du 31 mai 2026 via sa filiale STGM, détenue à hauteur de 78%.

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…