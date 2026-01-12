 Aller au contenu principal
Eutelsat : la reprise en 'V' s'affirme, 'gap' des 2,03E refermé
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 12:02

La reprise en 'V' sur 1,60/1,64E s'affirme, Eutelsat refranchit 1,96E (ex-plancher du 3/12/2025) et le 'gap' des 2,03E du 11 décembre est refermé dans la foulée.
Le titre pourrait maintenant s'attaquer à la résistance des 2,18E, ex-support testé du 4 au 9 septembre 2025.

EUTELSAT
2,0950 EUR Euronext Paris +9,34%
