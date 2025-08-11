Eutelsat, Hexaom, SMCP... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Boostheat
Boostheat a annoncé que sa filiale bitcoin Hold France avait procédé à l'acquisition d'un Bitcoin supplémentaire grâce à la levée de fonds de 250 000 euros annoncée le 7 août dernier.
Eutelsat
Eutelsat et Nelco Limited, une société du groupe Tata et l'un des principaux fournisseurs de services de communication par satellite en Inde, ont signé un accord. Ce dernier prévoit la fourniture de services de connectivité en orbite basse OneWeb dans toute la région indienne. Dans le détail, OneWeb India Communications, l'entité locale d'exploitation d'Eutelsat, collaborera avec Nelco pour fournir aux clients à terre, en mer et dans les airs une connectivité LEO sécurisée et à faible latence.
Hexaom
Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Hexaom a reculé de 17,62 %, à 160,8 millions d'euros. Sur l'ensemble du semestre, le repli s'est élevé à 26,76 %, à 305,4 millions d'euros. Dans le détail, sur les six premiers mois de l'année, l'activité de Construction de maisons s'est affaissée de 34,38 %, à 236,3 millions d'euros, tandis que l'activité Rénovation a fléchi de 21,62 %, à 20,3 millions d'euros. En revanche, la division Promotion immobilière a connu une belle croissance de 65 %, à 40,6 millions d'euros.
SMCP
À la suite de la décision de la Haute Cour de Singapour du 4 juillet dernier, la participation de 15,5 % du capital de SMCP, qui avait été cédée en 2021 à Dynamic Treasure Group, a été restituée le 11 août 2025 à European Topsoho. Pour rappel, cette société a été placée en procédure de faillite en février 2023 et est actuellement administrée par un curateur sous la supervision de la justice luxembourgeoise.
