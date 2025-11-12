information fournie par Reuters • 12/11/2025 à 09:26

Eutelsat et Paratus signent un accord pour étendre les services LEO à l'Afrique australe

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* EUTELSAT ET PARATUS SIGNENT UN NOUVEL ACCORD POUR ÉTENDRE LES SERVICES DE CONNECTIVITÉ LEO À L'AFRIQUE AUSTRALE

* ACCORD PLURIANNUEL DE PLUSIEURS MILLIONS D'EUROS RENFORÇANT LE PARTENARIAT

