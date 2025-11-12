Eutelsat et Paratus signent un accord pour étendre les services LEO à l'Afrique australe

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec Media Services•12.11.2025•10:51•
Tous les scénarios envisagés par l'Agence internationale de l'énergie voient désormais le monde dépasser la barre des 1,5°C de hausse de la température moyenne. La progression des énergies renouvelables est plus rapide que celle des énergies fossiles -malgré le ...
Les députés se prononcent ce mercredi sur la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de l'ultime journée de débats à l'Assemblée nationale sur le budget 2026 de la Sécurité sociale. Concession clé du gouvernement de Sébastien Lecornu au Parti socialiste ...
Marine Le Pen a confirmé mercredi qu'elle voterait, avec les autres députés RN, pour la suspension de la réforme des retraites portant l'âge de départ à 64 ans qui doit être débattue à l'Assemblée, sans se prononcer sur la position de son groupe sur l'ensemble ...
Le sort des 760 salariés de l'aciériste Novasco, en redressement judiciaire, pourrait être scellé mercredi par la justice, appelée lors d'une nouvelle audience à dire si l'entreprise est reprise au prix d'une casse sociale importante, ou si elle met tout bonnement ...
