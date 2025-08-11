information fournie par Reuters • 11/08/2025 à 17:18

Eutelsat et Nelco, société du groupe Tata, signent un accord pour la connectivité LEO en Inde

Eutelsat Communications SA ETL.PA :

* EUTELSAT ET NELCO SIGNENT UN ACCORD POUR PROPOSER DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ LEO À TRAVERS L'INDE

Texte original https://tinyurl.com/4uv6pf8e Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)