Eutelsat et Nelco, société du groupe Tata, signent un accord pour la connectivité LEO en Inde

Eutelsat Communications SA ETL.PA :
* EUTELSAT ET NELCO SIGNENT UN ACCORD POUR PROPOSER DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ LEO À TRAVERS L'INDE
Texte original https://tinyurl.com/4uv6pf8e Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA
(Rédaction de Gdansk)
|3,1900 EUR
|Euronext Paris
|+2,90%
Le président français Emmanuel Macron a condamné lundi l'annonce par Israël d'une expansion de son opération dans la bande de Gaza, qui constitue selon lui "un désastre annoncé d'une gravité sans précédent", et appelé à la création d'une "mission de stabilisation" ... Lire la suite
(AOF) - Sartorius Stedim Biotech a annoncé un partenariat avec la société américaine Nanotein Technologies. L’accord prévoit un investissement de 3 millions de dollars du premier pour prendre une participation minoritaire au capital du second. L’objectif est de ... Lire la suite
Lors de la vague de chaleur début juillet, le centre d’accueil de la faune sauvage de Maisons-Alfort, en région parisienne, a battu son record d’entrées d’animaux. Avec les incendies et les nouvelles hausses de chaleur annoncées, l’inquiétude monte chez ces professionnels ... Lire la suite
La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note globalement stable, l'attentisme prenant le pas à l'approche d'une nouvelle échéance sur les droits de douane et l'incertitude sur l'issue du sommet en Alaska entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine. ... Lire la suite
