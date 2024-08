Eutelsat et Cable Color renouvellent leur partenariat

(AOF) - L'opérateur de satellites Eutelsat et Cable Color LLC (entreprise hondurienne de télécommunications) ont signé un nouvel accord pluriannuel pour le renouvellement de la capacité du satellite Eutelsat 117 West A d'Eutelsat pour des services de télédiffusion en Amérique centrale. "Cable Color, un important câblo-opérateur de la région, est un client de longue date d'Eutelsat. Ce nouvel accord témoigne de sa confiance dans la qualité des services de télédiffusion fournis", explique Eutelsat.

La position orbitale 117° Ouest est la position de premier plan pour la télévision en Amérique latine, offrant une distribution pan-régionale des principaux réseaux et fournisseurs de contenu.

300 chaînes de télévision, dont 50 en haute définition, sont actuellement diffusées auprès d'environ 110 millions de foyers, et une forte pénétration des têtes de réseaux câblés comprend plus de 1900 têtes de réseaux câblés en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le 117° Ouest est également un quartier de télévision en clair en pleine expansion, avec 100 chaînes de télévision diffusées en clair, y compris des chaînes des principaux radiodiffuseurs publics et privés de la région.

