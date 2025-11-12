Eutelsat et Azam Media renforcent leur partenariat avec un accord pluriannuel

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(AOF) - Alstom a signé un accord historique avec PKP Intercity, l'opérateur ferroviaire national polonais de longue distance, pour la livraison de 42 rames électriques à deux niveaux (EMU) Coradia Max, ainsi que 30 ans de maintenance complète. Le contrat, d'une ...
(AOF) - LVMH (+2,51% à 648,80 euros) enregistre une des plus fortes progressions du CAC 40. Le groupe de luxe bénéficie d'une note favorable de HSBC, qui maintient sa recommandation à l'Achat et augmente son objectif de cours de 625 à 725 euros. "Compte tenu d'une ...
Écrivain dissident admirateur de Camus et Orwell, polémiste révéré par les droites françaises, le romancier Boualem Sansal, gracié mercredi après un an en détention dans son pays natal, est devenu un visage marquant des fractures entre Paris et Alger. La vie de ...
information fournie par Boursorama avec AFP•12.11.2025•15:21•
Un seul site sauvegardé sur quatre, et à peine un emploi sur cinq: l'aciériste Novasco s'avance vers une reprise a minima par un consortium français, qui devrait se solder par la perte de quelque 500 emplois. Lors d'une audience à huis clos mercredi devant la chambre ...
