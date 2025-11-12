information fournie par Reuters • 12/11/2025 à 14:39

Eutelsat et Azam Media renforcent leur partenariat avec un accord pluriannuel

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* EUTELSAT ET AZAM MEDIA LTD RENFORCENT LEUR PARTENARIAT DE LONGUE DATE

* CET ACCORD PERMETTRA À AZAM MEDIA D’ÉTENDRE SA PRÉSENCE EN TÉLÉVISION PAYANTE PAR SATELLITE EN AFRIQUE DE L’EST

(Rédaction de Gdansk)