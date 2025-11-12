 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 255,13
+1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eutelsat et Azam Media renforcent leur partenariat avec un accord pluriannuel
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:39

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* EUTELSAT ET AZAM MEDIA LTD RENFORCENT LEUR PARTENARIAT DE LONGUE DATE

* CET ACCORD PERMETTRA À AZAM MEDIA D’ÉTENDRE SA PRÉSENCE EN TÉLÉVISION PAYANTE PAR SATELLITE EN AFRIQUE DE L’EST

Texte original nNDL8s7P09 Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EUTELSAT
3,2250 EUR Euronext Paris -0,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank