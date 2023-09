Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eutelsat: entrée en service de deux satellites information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce que ses deux satellites à fortes capacités Hotbird 13F et Hotbird 13G sont pleinement entrés en service commercial. Construits par Airbus Defence and Space, ils sont situés à la position 13° Est.



'Ces satellites renforcent et améliorent la qualité de diffusion d'environ 900 canaux de télévision pour plus de 160 millions de foyers à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient', souligne l'opérateur.



'Avec leur entrée en service, les satellites Hotbird 13F et Hotbird 13G libèrent les trois satellites précédemment localisés à 13° Est, leur permettant ainsi d'assurer de nouvelles missions', ajoute-t-il.