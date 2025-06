Eutelsat: entouré après un accord avec la DGA sur OneWeb information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Eutelsat bondit de 11% à la suite de l'annonce par l'opérateur de satellites, d'un accord-cadre d'une durée de 10 ans et doté d'un montant maximal d'un milliard d'euros avec la Direction générale de l'armement (DGA) française.



Cet accord-cadre, qui s'inscrit dans le cadre du projet NEXUS, porte sur la fourniture de capacités militaires sur sa constellation de basse orbite OneWeb, un contrat qui double le carnet d'ordre de OneWeb, selon Oddo BHF.



'Cette nouvelle améliore la probabilité de succès d'un refinancement et devrait donc avoir un impact positif au regard de l'extrême volatilité du titre', estime l'analyste, qui relève son opinion sur Eutelsat de 'sous-performance' à 'neutre'.





Valeurs associées EUTELSAT 2,7950 EUR Euronext Paris +12,70%