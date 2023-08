Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: engagé pour les territoires ruraux en France information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa participation au salon RuraliTIC, l'opérateur Eutelsat réaffirme son engagement auprès des territoires ruraux pour apporter le très haut débit et la TNT par satellite partout en France métropolitaine.



Grâce à son satellite Eutelsat Konnect, il déclare combler l'absence d'infrastructures terrestres dans les territoires les plus difficiles d'accès et confrontés à la fracture numérique, grâce à une solution fiable et peu onéreuse.



En outre, d'une capacité sept fois supérieure à Eutelsat Konnect (500 Gbps/s), le satellite Eutelsat Konnect VHTS bénéficie déjà de l'engagement ferme de plusieurs acteurs majeurs du haut débit par satellite, dont Orange.



Enfin, Eutelsat continue de remplir son rôle d'aménageur du territoire pour assurer l'accès universel à toutes les chaînes de la TNT sans abonnement, grâce à Fransat, qui dessert plus de deux millions de foyers en France métropolitaine.





