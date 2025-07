Eutelsat: départ de l'administrateur représentant Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé jeudi la démission de son conseil d'administration de Samuel Dalens, le représentant de Bpifrance Participations.



Cette annonce intervient tout juste deux semaines après l'officialisation d'une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros devant être bouclée d'ici à la fin de l'année.



Dans le cadre de l'opération, il est en effet prévu que l'Etat français fasse l'acquisition des actions d'Eutelsat actuellement détenues par Bpifrance.



Il avait été convenu, en conséquence, que le membre du conseil d'administration représentant Bpifrance Participations soit remplacé par un représentant de l'Etat français.





Valeurs associées EUTELSAT 3,5550 EUR Euronext Paris -0,56%